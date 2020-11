Merate, seduti sulle panchine del centro a bere birra di sera: giovani multati

Controlli ieri sera da parte della Polizia locale di Merate

Sanzione di 280 euro per due ventenni per aver violato quanto previsto dall’ultimo Dpcm e dall’ordinanza regionale

MERATE – Due ventenni multati per mancato rispetto delle normative di contrasto della diffusione dei Covid. Intervento ieri sera, poco prima delle 19, nella centralissima piazza Prinetti da parte degli agenti della Polizia locale. Nel corso di un giro di pattugliamento del territorio, promosso anche per verificare il rispetto delle normativa anti Covid in occasione della serata di Halloween, gli agenti hanno infatti notato un gruppo di giovani (6 o 7 ragazzi sulla ventina) che, seduti sulle panchine del piazza, stava bevendo della birra.

Ragazzi incuranti sia del fatto di non rispettare le distanze interpersonali che di violare il divieto, previsto nell’ordinanza regionale e ribadito nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di consumare alcol in luoghi pubblici.

Alla vista della pattuglia, il gruppo si è messo in fuga, sparpagliandosi. Gli agenti sono riusciti comunque a fermare due ragazzi di circa 20 anni, residenti in zona, che avevano ancora in mano le bottiglie in vetro della birra. Immediatamente è scattata la contestazione della sanzione, pari a 280 euro, per mancato rispetto di quanto previsto nel Dpcm del 18 ottobre e nell’ordinanza regionale legata. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, in corrispondenza degli orari e dei luoghi risultati più sensibili.