Brutta caduta per un elettricista al lavoro nel salone parrocchiale a Merate

Il tecnico sarebbe caduto da una scala procurandosi traumi seri

MERATE – Soccorsi al lavoro in mattinata a Merate dove un lavoratore di 58enne è rimasto ferito in un infortunio accaduto nei pressi dell’oratorio di Novate, in via Cerri.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, un elettricista, era impegnato nella sostituzione di alcuni faretti nel salone parrocchiale quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto dalla scala.

Serie sono subito apparse le sue condizioni, al punto da mobilitare insieme all’ambulanza e l’automedica anche l’elicottero del 118, atterrato nel vicino campo da calcio. Il parroco, don Eugenio Folcio, è subito accorso per sincerarsi delle condizioni del 58enne che, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dei fatti.