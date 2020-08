Merate. Sette furti in abitazione tra dicembre e febbraio, arrestate due persone

I Carabinieri di Merate hanno condotto le indagini

I malviventi agivano in mezza Lombardia

MERATE – I Carabinieri della Compagnia di Merate, a parziale conclusione di una attività d’indagine sul contrasto del fenomeno dei furti in abitazione, hanno arrestato P.M., 24enne e P.M., 33enne, entrambi cittadini albanesi, regolari sul territorio nazionale, per furto in abitazione, in esecuzione di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Monza.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Merate, ha consentito di richiedere la misura restrittiva evidenziando specifiche responsabilità relative a sette furti in abitazione (di cui 3 tentati), commessi tra dicembre 2019 a febbraio 2020, in comuni delle provincie di Lecco (Lomagna), Monza Brianza (Seregno, Burago Molgora, Meda e Cesano Maderno), Varese (Samarate) e Milano (Paderno Dugnano).

Gli arrestati sono stati rintracciati a Robbiate, per quanto riguarda il 23enne, mentre il 33enne si trovava presso la casa circondariale di Lodi dove era detenuto per altre cause. I malviventi sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso accertamenti per delineare ulteriori responsabilità a carico di eventuali complici.