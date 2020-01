Merate, si infrange il vetro del parapetto: altro guaio in Auditorium

E’ successo ieri sera, venerdì, poco prima dell’inizio dello spettacolo promosso in occasione della Giornata della memoria

A giugno era crollata un’americana sul palcoscenico durante lo spettacolo di fine anno dell’accademia di danza

MERATE – Uno scoppio forte. E il vetro che si infrange pur senza rompersi. E’ successo ieri sera, venerdì, all’auditorium comunale, poco prima dell’inizio dello spettacolo “Wannsee”, portato in scena dalla compagnia Ronzinante in occasione della giornata della memoria. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze e anzi, nel giro di qualche decina di minuti, si è riusciti a riorganizzare il tutto permettendo agli attori della compagnia meratese di salire sul palco e dare inizio alla rappresentazione.

Ancora da stabilire le cause per cui una porzione della vetrata, posizionata al primo piano dell’Auditorium a fungere da parapetto, si sia infranta, pur senza rompersi. “L’ufficio tecnico effettuerà le verifiche del caso nei prossimi giorni” puntualizza l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani.

L’assessore, presente ieri sera in Auditorium insieme al collega di Giunta Andrea Robbiani, ricostruisce quanto avvenuto. “Ci eravamo praticamente appena seduti tutti dopo aver gestito la questione del sovrannumero di persone che si erano presentate in Auditorium per assistere allo spettacolo. L’idea è infatti quella di promuovere prossimamente una replica dando così modo di assistere alla rappresentazione a chi ieri non è riuscito ad entrare per esaurimento dei 250 posti della struttura. A un certo punto abbiamo sentito uno scoppio senza capire bene cosa fosse successo. Le persone sedute nelle file sotto la vetrata hanno alzato lo sguardo verso l’alto notando il vetro scheggiato”.

Presente tra il pubblico anche l’ex comandante del distaccamento di Merate dei Vigili del Fuoco Pier Castelli che si è portato subito al primo piano per constatare quanto era avvenuto. “Per precauzione abbiamo chiesto alle persone sedute nelle tre file sotto la vetrata di lasciare liberi i posti – aggiunge Albani -. Constatato che non c’era alcun rischio crollo, è stato dato il via libera all’inizio dello spettacolo. Devo dire che fortunatamente il pubblico non si è fatto prendere dal panico e atteso con pazienza che la situazione tornasse alla normalità”.

Si tratta del secondo incidente avvenuto in meno di un anno all’interno dell’Auditorium comunale dopo il crollo dell’americana avvenuto il 2 giugno in occasione del saggio di fine anno dell’accademia Danza di Merate.