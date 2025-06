Merate, si ribalta con l’auto: paura a Cicognola

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì

Una donna di 56 anni è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Merate

MERATE – Stava percorrendo via Annunciata, la strada che transita nel cuore della frazione di Cicognola, quando per cause ancora non chiare, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata su un fianco.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, per una donna di 56 anni al volante di una Kia di colore rosso, la cui corsa è terminata su un fianco lungo la stretta via della frazione. Sul posto, allertati dai residenti, si sono portati i soccorritori a bordo di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Cornate.

Dopo le prime cure prestate in loco, la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic in codice giallo.