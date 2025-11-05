Merate, soccorsi in azione per un uomo caduto mentre eseguiva dei lavori

La chiamata ai soccorsi è giunta poco prima delle 15 di oggi, mercoledì

In via Lunga a Pagnano si sono portati ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri

MERATE – Sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava eseguendo dei lavori nell’area esterna di un locale. Mobilitazione dei mezzi di soccorso oggi, mercoledì 5 novembre, in via Lunga a Pagnano: intorno alle 14.40 alla centrale operativa dell’emergenza e urgenza di Areu è arrivata la chiamata per una brutta caduta al suolo.

L’allarme è scattato in codice rosso, corrispondente alla massima gravità: l’incidente ha visto coinvolto un uomo di 64 anni, che avrebbe riportato degli importanti traumi dalla caduta.

Sul posto si è immediatamente portata un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco insieme all’automedica: allertati anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dopo le prime cure prestate direttamente in loco, l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.