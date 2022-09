L’incidente è avvenuto intorno alle 12.20 di oggi, davanti alle scuole superiori Agnesi e Viganò

Nonostante lo spavento iniziale nessuno dei tre sarebbe grave, ma sono stati tutti portati all’ospedale di Merate

MERATE – Grosso spavento poco dopo le 12 di oggi, venerdì 16 settembre, davanti al liceo Agnesi e all’istituto Viganò, in via dei Lodovichi a Merate. Da quando appreso sul posto all’arrivo del bus che avrebbe dovuto riportare a casa i ragazzi dopo le lezioni, a causa della calca che si sarebbe creata davanti alle porte con il pullman ancora in movimento, tre ragazzi sarebbero stati urtati.

Fortunatamente, nonostante quanto si era pensato in un primo momento, nessuno sarebbe in gravi condizioni anche se tutti sono stati trasportati al vicino ospedale di Merate: un ragazzo di 16 anni ha riportato un trauma a una gamba (codice giallo), un ragazzo di 17 anni ha riportato contusioni lievi (codice verde) e un terzo giovane, di cui non è nota l’età, ha riportato una contusione alla gamba (codice verde).

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e l’automedica che hanno prontamente soccorso i tre giovani, mentre i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei numerosi ragazzi che hanno assistito alla scena per chiarire esattamente i contorni dell’incidente.

Una zona, quella delle scuole superiori meratesi, da sempre sotto i riflettori per quello che riguarda sicurezza e viabilità, visto l’elevato numero di studenti che gravitano intorno ai due istituti. Proprio per questo, lungo l’intero quadrilatero, l’amministrazione comunale ha di recente istituito la zona 30.