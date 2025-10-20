Merate, tentato furto al negozio h 24: nel mirino i distributori automatici

MERATE – Tentato furto al negozio di piazza della Vittoria aperto h 24 per erogare, tramite distributori automatici, bevande fresche e calde. È successo nella notte tra domenica e lunedì quando qualcuno è entrato nell’esercizio commerciale, sempre aperto, cercando di manomettere le macchinette per rubare le monetine contenute all’interno. Il colpo non è andato a segno, ma i distributori risultano danneggiati tanto che attualmente le serrande sono chiuse in attesa che le macchinette vengano aggiustate e rimesse in funzione.

L’area è video sorvegliata: la speranza è che le telecamere possano aver registrato immagini utili alle indagini affidate ai Carabinieri della Compagnia di Merate.