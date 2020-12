Merate, tentato furto in via Bianchi: tre persone in fuga

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi: sul posto la Polizia locale

Il proprietario di casa li ha visti mentre si stavano arrampicando sul balcone e ha lanciato l’allarme

MERATE – Erano in tre e si stavano arrampicando sul balcone di una casa per raggiungere la camera da letto. Allarme nei giorni scorsi in via Bianchi, la strada che dal cimitero porta a Sartirana per la presenza di tre persone che, dopo essersi introdotti nel giardino di una delle case situate vicino all’osservatorio astronomico di Brera, stavano cercando di mettere a segno, con ogni probabilità, un furto.

A dare l’allarme lo stesso proprietario di casa che, proprio il quel momento, stava uscendo dall’abitazione e ha fatto in tempo a vedere una persona arrampicata al piano rialzato. Vistosi scoperti i tre hanno mollato la presa e si sono dileguati nel buio. Sul posto si è subito portata una pattuglia della Polizia locale: gli agenti hanno effettuato un giro di perlustrazione a piedi nel cortile per cercare, con le pile, eventuali tracce dei tre fuggitivi e hanno provveduto anche a tranquillizzare il proprietario di casa, comprensibilmente scosso per l’accaduto.

I controlli da parte degli agenti della Polizia locale continueranno in tutte le frazioni al fine di reprimere eventuali furti in appartamento.