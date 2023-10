Merate, uomo trovato morto in casa in viale Verdi

Agostoni abitava da solo: a dare l’allarme una vicina di casa preoccupata dal non vederlo più in giro

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i sanitari, i carabinieri e la Polizia locale, ma purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare

MERATE – Un uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione situata all’intersezione tra viale Verdi e la Sp 342. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, dopo le 17. Da quanto è stato possibile apprendere a dare l’allarme è stata una vicina di casa, residente in una delle abitazioni limitrofe al condominio, preoccupata dal fatto di non vedere più l’uomo in giro da diversi giorni.

Oggi pomeriggio è scattata la mobilitazione dei soccorsi. In Viale Verdi si sono portati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri. Una volta entrati nell’abitazione del balcone sfondato la porta finestra, i soccorritori hanno trovato Alessandro Agostoni, 80 anni circa, ex titolare dell’attività di elettroauto situata sotto il condominio, morto in camera. Purtroppo però per lui non c’era più niente da fare e il medico ha dovuto constatare il decesso.

Da tempo Agostoni viveva da solo, dopo che i familiari si erano trasferiti all’estero.