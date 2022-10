Merate, vigili del Fuoco a Sartirana per rimuovere due grossi nidi di calabroni

L’intervento è avvenuto oggi, giovedì, al lago di Sartirana

Resterà chiuso fino a domani un tratto di sentiero vicino a via Righi a Cassina

MERATE – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì, per rimuovere due grossi nidi di calabroni che si erano annidati sui tronchi di alcuni alberi presenti sul sentiero che costeggia il lago di Sartirana nella zona di Cassina, vicino a via Righi.

A chiamare il 115 l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del direttore della riserva del lago di Sartirana, preoccupato per i potenziali rischi alla salute e all’incolumità delle numerose persone che frequentano la zona.

Per permettere di eseguire l’intervento in sicurezza il tratto del sentiero è stato chiuso oggi e rimarrà interdetto al transito fino a domani per essere sicuri che la rimozione sia stata efficace.