Merate. Vigili del fuoco al lavoro sulla Torre per rimuovere dei calcinacci

MERATE – Intervento dei vigili del Fuoco intorno alle 20 in piazza Prinetti per rimuovere alcuni pezzettini di intonaco rimasti incastrati nel balconcino situato in corrispondenza dei finestroni della Torre. A richiedere l’intervento dei pompieri è stato lo stesso prevosto don Luigi Pieraboni che ha notato alcuni calcinacci presenti nella balaustra.

Si ipotizza che i pezzettini di intonaco siano caduti dal votino del balconcino dopo gli ultimi violenti temporali. I pompieri hanno ispezionato anche il tetto del Castello notando e sistemando una tegola malmessa.