Merate, violento scontro tra tre auto lungo la Statale

L’incidente è avvenuto oggi, martedì, poco prima delle 19

Coinvolto nella carambola anche un camion parcheggiato ai lati della strada

MERATE – Violento scontro tra tre auto lungo via Statale, poco prima della rotonda di Pagnano, con uno dei veicoli coinvolti che finisce la carambola contro un camion parcheggiato ai lati della strada. E’ successo oggi, martedì 17 giugno, poco prima delle 19 quando per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi tre auto si sono scontrate in maniera particolarmente forte.

Da quanto è stato possibile apprendere e dovrà trovare conferma dai rilievi dei militari dell’Arma, il conducente dell’auto di colore scuro, in marcia verso Merate, avrebbe perso il controllo dell’auto andando a invadere la corsia opposta, urtando prima una Toyota Yaris e poi una Dacia rossa. Quest’ultima, dall’impatto, sarebbe poi carambolata contro il camion parcheggiato lungo il lato opposto (verso Pagnano) della Statale.

Immediatamente è stato dato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di due ambulanze e dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, i feriti sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti.