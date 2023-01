Merate: zuffa tra due operatori alla piattaforma ecologica

E’ successo questa mattina, poco prima delle 8

I due colleghi avrebbero iniziato a litigare passando presto dalle parole alle mani

MERATE – Hanno iniziato a litigare e poi sono passati dalle parole alle mani. Intervento questa mattina, lunedì, di un’ambulanza dei volontari del Soccorso alla piattaforma ecologica di Merate.

L’allarme è scattato poco prima delle 8, quando, in base a quanto è stato possibile appurare, si sarebbe verificata una zuffa tra due operatori ecologici. Uno scontro animato, dapprima verbalmente e poi con calci e pugni tanto che in via Strada Rossa si sono portati i sanitari in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri presenti con una pattuglia. Al termine degli accertamenti medici, un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale Mandic di Merate.