Maltempo nel Meratese, strade allagate e smottamenti. Esonda il Bevera

Il territorio fa ancora una volta i conti con il maltempo, colpito il meratese

Diversi allagamenti, uno smottamento ha interrotta la strada tra Cisano e Villa d’Adda

MERATE – Ennesima nottata di danni legati al maltempo, questa volta nel meratese dove il forte temporale ha provocato diverse problematiche.

La zona più colpita è quella di Merate, Brivio, Calco e Airuno. Il torrente Bevera è uscito dagli argini causando allagamenti.

I Vigili del Fuoco, dalla notte alla mattinata di oggi, hanno effettuato ben una settantina di interventi per danni d’acqua e la rimozione di piante cadute a seguito del vento.

Allagata via Stelvio a Merate, pompieri al lavoro per un muretto crollato in un cortile allagato in via San Francesco, danneggiando almeno una vettura.

Allagamenti anche a Sartirana dove è finito sott’acqua il sentiero tra la torre e il lago dell’omonima frazione.

In centro Merate, in via Trieste, un tombino è ‘saltato’ danneggiando anche l’asfalto della carreggiata stradale. La Polizia Locale sta regolando il traffico, sul posto anche il sindaco Panzeri.

Esonda il Bevera

Pompieri al lavoro anche nella zona industriale al confine tra Brivio e Airuno dove l’esondazione del fiume Bevera ha allagato alcuni capannoni.

Il fiume ha tracimato ed ha invaso via Prada a Brivio, danneggiando l’asfalto della strada e allagando l’area circostante e le vicine abitazioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare dall’acqua gli scantinati di un condominio mentre si lavora per rimuovere le piante finite nel torrente e che ne complicano lo scorrimento.

Imbersago: crolla il muro di villa Orsini

In via Copernico a Imbersago il muretto di cinta di villa Orsini ha caduto finendo sulla strada. Già in passato un altro tratto delle mura aveva subito un crollo.

Sempre a Imbersago due alberi sono crollati e hanno interrotto in due punti diversi via Cantù

Strada interrotta tra Cisano (La Sosta) e Villa d’Adda

Il maltempo ha causato anche smottamenti. Quello più importante tra Cisano e Villa d’Adda.

“Momentaneamente bloccate le strade dalla Sosta per Villa d’Adda e da Odiago per Villa d’Adda. Per andare a Villa d’Adda e Calusco si deve fare il giro Terno d’isola” ha fatto sapere nella primissima mattinata il sindaco di Cisano, Andrea Previtali

Problemi anche per i treni

Ritardi per i treni sulla linea Lecco-Bergamo per un guasto alla linea elettrica, per avverse condizioni meteo, si è verificato nella stazione di Cisano. “I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione” spiegano da Trenord.

Problemi anche sulla linea Lecco-Carnate-Milano per guasti agli impianti di circolazione.

Presenti bus sostitutivi spola tra Carnate e Calolziocorte:

– La fermata di OLGINATE è prevista in VIA TRENTO 11.

– La fermata di CERNUSCO-MERATE è prevista in Piazza Mazzini

– La fermata di OLGIATE è prevista in Piazza della Repubblica

– La fermata di AIRUNO è prevista sulla S.P. 72 angolo Via Adda