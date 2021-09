Meratese di 87 anni cade dalle scale in piazza a Castell’Arquato e muore: mercoledì i funerali

L’incidente è avvenuto ieri, domenica, mentre la donna si trovava nel borgo piacentino con alcuni familiari

Mercoledì mattina in chiesa parrocchiale i funerali di Teresa Marino, vedova Di Mauro

MERATE – Si trovava in visita a Castellarquato, rinomato borgo medievale in provincia di Piacenza quando la gita, all’improvviso, si è trasformata in tragedia. Dolore e commozione in città per la scomparsa di Teresa Marino, vedova Di Mauro, morta ieri, domenica, mentre si trovava in trasferta in Emilia Romagna.

Il dramma si è consumato nella piazza principale della città mentre la donna, di 87 anni, stava percorrendo le scale della piazza della Rocca. Nella caduta la donna avrebbe battuto la testa. Immediata la richiesta di aiuto con l’invio sul posto anche dell’elisoccorso decollato dall’ospedale di Parma. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare ed è morta a seguito delle ferite e dei traumi riportati a seguito della caduta. Su posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione, a cui è stato affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Già fissato il funerale di Teresa Marino che verrà celebrato mercoledì alle 11 in chiesa parrocchiale. A piangerne la scomparsa i figli Paola e Giuseppe e i parenti tutti.