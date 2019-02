Notte di lavoro per i pompieri

Impegnati a Montevecchia e a Cremella

MONTEVECCHIA / CREMELLA – Due interventi nella notte tra sabato e domenica per i Vigili del Fuoco di Merate: in un caso i pompieri sono dovuti intervenire per un serio incidente avvenuto a Montevecchia, mentre in tarda notte a Cremella per una fuga di gas sulla pubblica via.

Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando i pompieri hanno raggiunto via delle Sorgenti dove un’auto, uscita di strada, ha abbattuto un cancello finendo nella proprietà privata. Fortunatamente il giovane alla guida, un 31enne, è rimasto solo lievemente ferito.

Era invece l’una e trenta quando, la stessa squadra dei Vigili del Fuoco è stata dirottata a Cremella dopo la segnalazione di un forte odore di gas in via Nazario Sauro. I pompieri hanno verificato l’effettiva perdita, l’hanno localizzata e circoscritta fino all’arrivo dei tecnici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.