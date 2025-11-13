Minaccia di buttarsi dal ponte di Paderno, salvato dalle forze dell’ordine e dai sanitari

Soltanto il tempestivo intervento ha scongiurato il peggio

L’uomo è stato accompagnato all’ospedale

PADERNO D’ADDA – Fortunatamente si può parlare di una storia a lieto fine grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Poco prima delle ore 14 di oggi, giovedì 13 novembre, l’allarme è scattato sul Ponte di Paderno dove c’era un uomo che minacciava di buttarsi di sotto.

Il comando di Lecco dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto diverse squadre che, fortunatamente, non sono dovute entrare in azione. Come detto le forze dell’ordine e il personale sanitario sono riusciti a convincere l’uomo a non compiere il gesto estremo e farsi aiutare. L’uomo è stato comunque trasportarlo in ospedale.