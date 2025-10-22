Missaglia, cade in una zona boschiva: in volo anche l’elisoccorso

L’intervento è scattato oggi pomeriggio, mercoledì

Soccorso un uomo di 58 anni

MISSAGLIA – Si trovava in un campo in mezzo al bosco quando sarebbe caduto per oltre due metri, picchiando violentemente la schiena. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, a Missaglia, in via Madonnina, frazione di Maresso.

L’incidente, del tutto accidentale, ha visto coinvolto un uomo di 58 anni, caduto bruscamente al suolo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza e dell’auto infermieristica. In volo, da Como, si è alzato anche l’elisoccorso.

Dopo le prime cure prestate in loco, l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Lecco.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire quanto accaduto.