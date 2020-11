Missaglia: è morto Mario Scaccabarozzi, presidente del Coro Brianza

Nel 1968 era stato tra i fondatori del Coro Brianza, ora diretto dal maestro Triulzi

Uomo generoso e cordiale, era un sostenitore convinto della coralità popolare

MISSAGLIA – “Un uomo speciale, di umanità, con tanta voglia di vivere e mille e mille storie ancora da raccontare e cantare attraverso la sua curiosità e la sua ironia”. Sono le parole, cariche di affetto, con cui il genero Andrea ha voluto dipingere Mario Scaccabarozzi, storico presidente del Coro Brianza di Missaglia. 80 anni, una vita dedicata proprio al coro, di cui era stato fondatore nel 1968, Scaccabarozzi si è spento nelle scorse ore lasciando stupiti le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzare le sue qualità.

A stringersi intorno alla famiglia, sono stati, da subito, i componenti del coro diretto da Fabio Triulzi: “Giungano le condoglianze di tutto il coro Brianza alla famiglia. Alla moglie Franca, alla figlia Paola, al genero Andrea e alla nipote Martina – hanno scritto in un post su Facebook -. La sua onestà, il suo grande impegno, la sua determinazione e la sua generosità rimangano per noi come esempio per continuare uniti nel suo Coro Brianza. “Ci mancherai moltissimo, ciao Mario”.

Uomo attivo, carico di energia e dinamismo, Scaccabarozzi aveva seguito passo dopo passo il crescere del coro, partecipando a tutte le trasferte e i concerti. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno riempendo la rete da parte di cori del territorio che avevano avuto modo di conoscere la simpatia e la passione di Mario, sostenitore convinto e gioioso della coralità popolare.