Missaglia, esplosione in casa. Un ferito estratto dalle macerie

Un’esplosione sventra un appartamento a Maresso di Missaglia

Soccorso un residente. L’edificio è dichiarato inagibile

MISSAGLIA – Un boato poi il cedimento di una parte dell’abitazione: è successo nel tardo pomeriggio di venerdì nella frazione Maresso di Missaglia.

L’incidente ha riguardato un vecchio stabile di due piani, al civico 32 di via Manzoni. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco insieme agli uomini del 118. Secondo le prime informazioni sarebbe stata un’esplosione , di cui ancora non si conoscono le cause, che ha sventrato l’appartamento al piano terra.

Si conta un ferito, una persona che era all’interno della casa e che sarebbe stata estratta dalla macerie dai soccorritori. La persona è stata trasportata all’ospedale di Merate con ustioni di 2° e 3° grado. Cosciente e non in gravi condizioni, il ferito è stato trasportato in ospedale. I Vigili del Fuoco, insieme al personale del Comune, stanno effettuando delle verifiche all’immobile le cui condizioni sarebbero instabili.

Sul posto anche il sindaco Bruno Crippa: “I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio che è stato transennato, transenneremo tutta la via e provvederemo a togliere le macerie – spiega il sindaco – Stiamo cercando di ricostruire, insieme al nostro ingegnere, le cause dell’incidente. L’edificio è inagibile. Fortunatamente la famiglia che vive al piano di sopra non era in casa al momento dello scoppio. Per ora dovranno lasciare il loro appartamento”.