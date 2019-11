Missaglia, incastrato dalle telecamere il pirata che ha investito il camionista

L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi: era alla guida senza aver mai conseguito la patente

Restano gravi le condizioni del camionista inglese di 60 anni investito l’altra sera in via Agazzino a Missaglia

MISSAGLIA – Ha un nome e un volto il pirata della strada che martedì sera ha travolto un camionista che era sceso dalla cabina del suo tir per chiedere alcune informazioni stradali. I carabinieri della compagnia di Merate sono infatti riusciti a risalire, nel giro di pochissimo tempo, alla sua identità e hanno denunciato il pirata della strada che era scappato a tutta velocità dopo aver investito un uomo. Si tratta di un giovane di 32 anni di nazionalità senegalese, residente in paese, al volante di un’utilitaria risultata di proprietà di un connazionale all’oscuro dell’accaduto. Da quanto appreso, il trentaduenne era al volante dell’auto senza aver mai conseguito la patente ed è per questo motivo che probabilmente è scappato subito dopo aver travolto il camionista che era appena sceso dal suo mezzo per chiedere informazioni sull’indirizzo dove effettuar la consegna.

Travolto in via Agazzino

All’improvviso il camionista era stato investito da un’auto di colore scuro il cui conducente, complice la pioggia e il buio, non si era probabilmente accorto della sua presenza in mezzo alla strada. L’impatto è stato devastante tanto che il camionista, I.N.M., 60 anni, di nazionalità inglese, è stato sbalzato in avanti per diversi metri. Nella caduta al suolo ha riportato diverse ferite tanto che l’uomo è ancora ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale Manzoni di Lecco: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Anzichè fermarsi a prestare soccorso, l’automobilista ha continuato la sua marcia ad alta velocità.

Telecamere fondamentali

Fondamentali per le indagini sono risultate le testimonianze di alcune persone che hanno assistito in parte alla scena. Ai carabinieri della stazione di Casatenovo e a quelli del Norm hanno raccontato nei dettagli quanto visto. Non solo, ma gli stessi militari hanno perlustrato a lungo la zona con le pile alla ricerca di particolari utili alle ricerche. Indagini che nel giro di poche ore hanno permesso, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza comunali e alla collaborazione con la Polizia locale di Missaglia, di stringere il cerchio intorno al pirata della strada, che aveva abbandonato l’auto in un parcheggio in un Comune vicino. Al momento l’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi oltre che multato per guida senza patente.