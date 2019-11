Missaglia. Investito da un’auto pirata, grave un camionista

60enne investito da un’auto pirata a Missaglia

Era sceso per chiedere un’informazione ed è stato travolto

MISSAGLIA – E’ sceso dalla cabina del suo camion per chiedere un’informazione e l’autista è stato travolto da un’auto che poi è fuggita. E’ successo intorno alle 20 di oggi, martedì 19 novembre, a Missaglia in frazione Contra, all’incrocio tra via Agozzino e via Cesare Battisti.

Sul posto si sono subito portate l’automedica e un’ambulanza. Allertato anche l’elisoccorso che è atterrato nei pressi dell’azienda Caldirola. Il camionista, un 60enne, è stato elitrasportato all’ospedale di Lecco con un politrauma importante. L’uomo era alla guida del mezzo pesante con targa inglese.

I Carabinieri stanno cercando elementi utili per rintracciare l’auto pirata, potrebbe trattarsi di una vettura di colore scuro.