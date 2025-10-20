Missaglia: ladri hacker in azione al bancomat della Bpm, ma il colpo fallisce

E’ successo questa notte a Missaglia

Tentativo di hackeraggio al bancomat della Bpm, ma i ladri scappano a mani vuote

MISSAGLIA – Ladri in azione al bancomat della Bpm in centro paese, ma il tentativo di hackeraggio del dispositivo di erogazione automatica delle banconote non è andato in porto. E’ successo questa notte allo sportello esterno dell’istituto di credito che si affaccia sulla via principale del paese.

La banda di malviventi ha provato a manomettere il bancomat effettuando dei fori sulla mascherina esterna vicino alla tastiera con cui viene digitato il codice pin, ma il tentativo di inserirsi fraudolentemente nel dispositivo si è risolto in un nulla di fatto. Molto probabilmente qualcosa ha distolto i malviventi dei loro piani e i ladri hacker hanno dovuto desistere dalle loro intenzioni.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Merate, che hanno posto del nastro bianco rosso intorno all’area esterna al bancomat che risulta attualmente fuori uso.