Missaglia, schianto tra furgone e auto: grave automobilista

Incidente a Missaglia tra una vettura e un furgone di frutta

Ferito il conducente dell’auto, soccorso dai sanitari. E’ in condizioni serie

MISSAGLIA – Schianto nel pomeriggio in via Papa Giovanni XIII a Missaglia dove una Fiat Punto e un furgone sono entrati in collisione. E’ successo poco prima delle 17 di giovedì.

Soccorso il conducente dell’auto dai sanitari giunti con l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sarebbero gravi. L’uomo, 43 anni, avrebbe riportato un serio trauma cranico. E’ stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

In supporto ai soccorritori sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale.