Missaglia: scontro tra due auto in via Kennedy

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato

Tre le persone coinvolte, tra cui una bambina di 9 anni

MISSAGLIA – Incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi, sabato, in via Kennedy all’altezza del curvone. Per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, due Golf si sono scontrate in maniera molto violenta.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e un’automedica.

Presenti anche i Vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni delle tre persone coinvolte nell’incidente, (un uomo di 44 anni, una donna di 48 e una bambina di 9 anni) sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento: per due di loro si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Vimercate in codice verde.