Missaglia, si ribalta con l’auto lungo la Sp 54

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì, lungo la Sp 54

Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e carabinieri

MISSAGLIA – Ha perso il controllo dell’auto che ha finito la sua corsa ribaltandosi. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre, lungo la Sp 54, all’altezza dell’incrocio tra e tra via Primo Maggio e Corso Europa, non lontano dal distributore di benzina.

Ancora da definire la dinamica del sinistro, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi. Da quanto è stato possibile apprendere la Hunday era in marcia da Missaglia in direzione Montevecchia quando è avvenuto lo scontro con il mezzo in uscita dall’area industriale del paese. L’urto è stato particolarmente violento tanto da provocare il ribaltamento dell’utilitaria.

Sul posto sono accorsi ambulanza, autoinfermieristica, Vigili del Fuoco e carabinieri. Tre le persone coinvolte, di cui una, una donna di 46 anni, trasportato all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate in codice verde.