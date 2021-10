Missaglia. Si scontra con un’auto e finisce con la moto nel bosco: soccorso 36enne

L’incidente ieri sera, martedì, dopo le 22 in località Missagliola

Sul posto i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica: al San Gerardo di Monza il motociclista

MISSAGLIA – E’ stato trasportato in codice giallo (con ferite di media gravità) all’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista di 36 anni rimasto coinvolto ieri sera, martedì, in un incidente avvenuto intorno alle 22 sulla Provinciale a Missaglia. In base a quanto è stato possibile apprendere e che dovrà trovare riscontro dai rilievi dei carabinieri, l’uomo stava scendendo in sella al suo scooter in direzione Cernusco quando è avvenuto lo scontro con un’auto in viaggio in direzione opposta.

L’impatto è stato violento tanto che lo scooter è finito fuori strada nel bosco ai lati della provinciale. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio in posto di un’ambulanza della Croce bianca di Besana e l’automedica. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Dopo i primi accertamenti, il motociclista è stato portato al San Gerardo di Monza in codice giallo. Illeso l’autista dell’auto.