L’incidente è avvenuto oggi, domenica, intorno alle 12

Il ragazzo stava percorrendo il sentiero n° 1 che da Mondonico sale a Campsirago

COLLE BRIANZA – Incidente questa mattina, domenica, poco prima delle 12 per un ragazzo di 15 anni, caduto in bici lungo il sentiero che da Mondonico, frazione di Olgiate, sale a Campsirago. Il ragazzino, residente nel Milanese, stava effettuando un’uscita in mountain bike insieme al team di cui fa parte quando è caduto al suolo.

A provocare la caduta sembrerebbe sia stata la rottura del freno posteriore. Immediata è scattata la chiamata ai soccorritori con l’invio a Campsirago di un’ambulanza e di tre mezzi dei vigili del Fuoco di cui uno del nucleo speleo alpino fluviale. In volo dall’ospedale di Como si è alzato anche l’elisoccorso: il medico è stato verricellato lungo il sentiero per prestare i primi soccorsi al ragazzo.

Il 15enne ha rimediato un trauma alla spalla ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso.

