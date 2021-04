E’ successo oggi, martedì, in un’abitazione in via Calchera

Sul posto anche l’ambulanza per soccorrere una donna anziana

MONTEVECCHIA – Incendio in un’abitazione in via Calchera a Montevecchia. In base a quanto è stato possibile apprendere fino a ora, le fiamme si sarebbero sprigionate da un’auto parcheggiata nel box del complesso residenziale.

Sul posto si sono prontamente recati i vigili del Fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, ovvero due autopompe (una da Lecco e una da Merate), un’autobotte, un’autoscala e un fuoristrada. Le persone presenti nell’edificio sono state fatte evacuare. Tra queste anche un’anziana, tratta in salvo dai Vigili del Fuoco che l’hanno consegnata ai sanitari per gli accertamenti medici del caso. La donna è stata trasportata al Pronto soccorso per accertamenti e piccole ustioni.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri e la Polizia locale.