Montevecchia: anziana trovata morta in casa in via Belvedere

A dare l’allarme i vicini di casa, dopo aver visto dell’acqua uscire dalla porta

L’anziana sarebbe stata colpita da malore mentre si trovava nella vasca da bagno

MONTEVECCHIA – A dare gli allarmi sono stati i vicini, dopo aver visto dell’acqua uscire dalla porta di casa. Una anziana è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, in via Belvedere a Montevecchia.

All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per la donna, ultranovantenne, non c’era più niente da fare: l’anziana è stata infatti colpita da un malore che non le ha lasciato scampo mentre si trovava in vasca da bagno.

Il medico, giunto sul posto insieme ai sanitari e ai vigili del Fuoco, non ha potuto far altro che constatare il decesso allertando anche le forze dell’ordine.