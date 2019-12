Montevecchia, camion della nettezza urbana va a sbattere contro un muro

E’ successo questa mattina, venerdì, all’alba vicino all’incrocio delle Quattro Strade

Ferito il conducente, un uomo di 39 anni: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco

MONTEVECCHIA – E’ stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco per un trauma a una gamba l’uomo di 39 anni, rimasto coinvolto questa mattina, venerdì, in un incidente stradale. La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate giunti sul posto per i rilievi. In base a quanto è stato possibile apprendere l’uomo era alla guida del camion con cui viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti quando, all’improvviso, per cause ancora ignote, è andato a sbattere contro il muretto di recinzione di un’abitazione posto ai lati della strada, poco prima del semaforo delle Quattro Strade.

Allerta in codice rosso

L’urto è stato molto violento tanto da sfondare parte della recinzione, ora transennata con il classico nastro bianco rosso. Sul posto per i soccorsi, insieme ai sanitari della Croce bianca di Merate, anche i vigili del Fuoco e i carabinieri. Il mezzo pesante è stato rimosso intorno alle 9, permettendo così di ristabilire le normali condizioni di traffico. Sul posto anche la Polizia locale.