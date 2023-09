Montevecchia: controlli con il telelaser contro l’eccesso di velocità

L’attività di controllo della velocità, iniziata in estate, verrà portata avanti a cadenza periodica

Pizzicato un automobilista in transito in via Monza a 97 km all’ora: immediato il ritiro della patente

MONTEVECCHIA – Pattugliamenti alla sera, specialmente nel fine settimana, per controllare, in particolar modo, la velocità. Sono iniziatii nella prima settimana di luglio e andranno avanti con cadenza periodica in futuro i controlli con il telelaser Trucam effettuati dagli agenti della Polizia locale capitanati dal sovraintendente Sara Fumagalli.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Montevecchia sicura, che, dopo i controlli sull’accesso all’alta collina e i pattugliamenti dopo il tramonto con finalità di contrasto ai furti, si è ulteriormente intensificato con un’attività di contrasto a chi scambia le vie del paese per un autodromo.

Grazie al noleggio dell’attrezzatura, tramite convenzione con l’amministrazione comunale di Biassono, la Polizia locale è riuscita a mettere in calendario una serie di controlli. Le prime azioni si sono focalizzate in via Monza, via Belvedere e lungo la Sp 54.

L’utilizzo del telelaser Trucam (misuratore di velocità, con documentazione filmata e fotografica ad alta definizione) permette un controllo mirato e circostanziato al singolo mezzo in movimento. La fotografia scattata a seguito delle prime uscite dei “ghisa”, organizzati in pattuglia grazie all’ausilio di personale esterno, ha immortalato una situazione tutto sommato tranquilla, senza particolari eccessi, se non fosse quell’auto pizzicata a transitare in via Monza, nel tratto dopo i dossi verso località Orane, a ben 97 km all’ora.

Una cifra record, assolutamente non giustificata dal contesto e tale da comportare l’immediato ritiro della patente per l’automobilista indisciplinato, che fortunatamente non ha uguali visto che gli altri sforamenti ai limiti di velocità si attestano tra i 69 e i 77 km all’ora.

L’attività di pattugliamento è ben evidenziata dalla segnaletica ad hoc posizionata in corrispondenza della pattuglia. Si continuerà, come detto, per tutto l’anno, nei limiti delle disponibilità economiche mentre il contratto per il noleggio del telelaser è di tre anni. I controlli verranno estesi anche in altre zone del paese.

L’invito è quello di segnalare eventuali problematiche relative all’eccesso di velocità attraverso i canali ufficiali, ovvero direttamente al comando della Polizia locale, senza ricorrere all’utilizzo dei social.