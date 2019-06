Montevecchia: è morto l’ex sindaco Carlina Brivio: “Era il cuore del nostro paese”

In Comune dal 1972 con Mascheroni, era stata sindaco per due mandati dal 2001.

Attiva e appassionata, era il fulcro di tante iniziative culturali e sociali a Montevecchia. I funerali verranno celebrati sabato alle 16

MONTEVECCHIA – Per tutti era semplicemente Carlina. Una donna seria, appassionata, intelligente e attenta. Se n’è andata in silenzio lasciando un vuoto enorme nella sua Montevecchia Carla Brivio, 81 anni, sindaco del paese dal 2001 al 2011. Entrata in politica nel 1972 a fianco dell’allora sindaco Eugenio Mascheroni, Brivio si era sempre occupata di servizi sociali e istruzione. Sostenitrice dell’importanza di lavorare in gruppo, in maniera coesa e omogenea al fine di raggiungere i risultati, Brivio era stata eletta sindaco con la lista “Montevecchia Democratica” alle elezioni del giugno del 2001. Dopo il primo mandato aveva accettato di ricandidarsi, svolgendo il suo incarico di sindaco con determinazione e competenza. In paese è stata anche un punto di riferimento per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali.

Il ricordo del sindaco Franco Carminati

“Una luce” afferma l’attuale sindaco Franco Carminati, scosso e commosso dalla sua scomparsa. “Ero molto affezionato a Carlina, una donna appassionata e innamorata della res publica. La sua presenza ci ha sempre accompagnati anche nei momenti difficili della sua salute. Anche negli ultimi incontri non mancava mai un pensiero alle persone più fragili. Ho conosciuto Carlina pochi giorni prima della mia elezione, ci siamo subito abbracciati. Lei era il cuore di Montevecchia e rappresenta il sentimento più puro di chi ha costituito questo paese”.

Il ricordo dell’ex sindaco di Osnago Strina

Cordoglio anche da parte degli amministratori dei paesi limitrofi, con cui Brivio aveva condiviso alcuni percorsi e progettualità. A ricordarla è anche l’ex sindaco di Osnago Paolo Brivio: “Persona schiva e seria, ho condiviso con lei un intero mandato e un pezzo di un altro. Ci vedevamo nel Consorzio Gestione Scuola Media di Moscoro con Lomagna e Cernusco. La sua scomparsa mi addolora molto”.

Il ricordo di Antonio Rusconi

Parole di cordoglio e di stima sincera e autentica arrivano anche da Valmadrera. L’attuale sindaco Antonio Rusconi la ricorda così: “È difficile spiegare i sentimenti con cui ho accolto la notizia della scomparsa di Carla Brivio, per tutti “ Carlina” , sindaco per due mandati di Montevecchia, prima per più volte vicesindaco di Mascheroni, con cui formava una coppia straordinaria di amministratori, Eugenio, indiscutibile per competenza e capacità di guidare una amministrazione, Carlina, il volto del sociale, dell’’attenzione agli ultimi, della persona che da credente non predicava i valori ma li testimoniava. Con la stessa fede autentica ha prima accettato con molta umiltà la carica di sindaco e poi il lungo percorso della malattia, senza arrendersi, senza abbandonare fino all’ ultimo Congresso la passione per la politica.È stata un esempio, fedele a quell’ insegnamento di Paolo VI che “ i giovani hanno più bisogno di testimoni che di maestri “ e tutte le volte che, anche recentemente mi chiedeva consiglio, mi sentivo inadeguato rispetto alla sua coerenza anche nella sofferenza.

Aveva scelto come guida l ‘ insegnamento del cardinal Martini e quell’ esempio lo aveva trasportato anche nella quotidiana sofferenza della malattia.Penso che il suo esempio, meglio la sua vita, possa parlare ai giovani di politica, più di tante parole”.

I funerali si svolgeranno domani, sabato, alle 16 nel salone dell’oratorio (a causa dell’inagibilità della chiesa).