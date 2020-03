Montevecchia, grande dolore per la morte di Guglielmo Magni

Una colonna dell’Avis Merate, provincia e regionale

“Dolcezza, cortesia, garbo, generosità, queste sono le prime parole che mi vengono in mente”

LECCO – “Cari concittadini, il nostro Guglielmo Magni è mancato”. Con grande dolore lo ha annunciato nella serata di ieri, venerdì 13 marzo, il sindaco di Montevecchia Franco Carminati che ha poi invitato tutti i suoi cittadini a rimanere uniti: “Insieme, come comunità, supereremo questo momento difficile”.

Il ricordo, poi, va alla figura di Guglielmo Magni: “Una delle prime persone che ho conosciuto in questo mio nuovo impegno. Dolcezza, cortesia, garbo, generosità, queste sono le prime parole che mi vengono in mente. Il suo impegno per l’Avis da sempre, il suo sorriso”. “Non poterlo nemmeno salutare ai funerali è un ulteriore sacrificio che dobbiamo fare – continua il sindaco -. Lo ricorderemo nel nostro lavoro di tutti i giorni che ci vedrà tutti insieme condurre questa sfida. Sfida su cui ognuno deve dare il massimo”.