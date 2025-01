Montevecchia, incidente alle Quattro Strade tra un’auto e un carro attrezzi

L’incidente è avvenuto la sera del 31 dicembre intorno alle 21

Fortunatamente nessuna persona coinvolta nello scontro è rimasta ferita

MONTEVECCHIA – Incidente all’incrocio delle Quattro Strade ieri sera, martedì 31 dicembre, intorno alle 21.

L’automobilista alla guida di una Opel Meriva di colore scuro, proveniente da Missaglia e in fase di svolta a sinistra verso l’Alta Collina, ha urtato un carro attrezzi del Soccorso Stradale in marcia in direzione opposta, ovvero da Cernusco verso Missaglia lungo la Sp 54.

Un urto molto forte tanto che l’auto si è girata in parte su stessa, rimediando parecchi danni alla carrozzeria.

Fortunatamente nessuna persona presente all’interno dei due veicoli coinvolti ha riportato ferite, tanto che non è stato necessario richiedere l’intervento dei sanitari.

Sul posto si sono portati invece i carabinieri della Compagnia di Merate che hanno proceduto a regolare la viabilità chiudendo anche la strada per il periodo di tempo necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata con la pulizia dei detriti e delle macchie di olio disperse sull’asfalto.