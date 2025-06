Montevecchia, incidente all’incrocio tra la Sp 54 e via Kennedy

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, lunedì 23 giugno

Teatro dell’incidente l’incrocio tra la Provinciale 54 e via Kennedy

MONTEVECCHIA – Incidente nella prima mattinata di oggi, lunedì 23 giugno, all’altezza dell’intersezione tra la Sp 54 e via Kennedy, incrocio già teatro, purtroppo, di diversi scontri.

Per motivi al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, due auto si sono scontrate, parrebbe frontalmente. Un urto molto violento tanto da mobilitare i soccorsi, usciti in codice giallo, corrispondente a media gravità.

Sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Bianca di Merate insieme ai carabinieri e agli agenti della Polizia locale.

La circolazione lungo la strada sta subendo rallentamenti e si consiglia di non imboccare, in questo momento, via Kennedy.