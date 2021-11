Montevecchia, incidente sulla Sp 54: feriti due ragazzi

L’incidente è avvenuto questa sera, venerdì, intorno alle 19

Inevitabili le ripercussioni sul traffico lungo la Provinciale

MONTEVECCHIA – Sono stati entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale Mandic di Merate i due ragazzini, un giovane di 18 anni e una ragazza di 16 anni, rimasti coinvolti questa sera, intorno alle 18.30, in un incidente avvenuto lungo la Sp 54, non lontano dall’incrocio delle Quattro Strade.

Da quanto è stato possibile apprendere e che dovrà trovare conferma dai rilievi degli agenti della Polstrada intervenuti sul posto, i due giovani stavano procedendo in sella a una moto da cross diretti in direzione Cernusco quando è avvenuto il tamponamento con la Wolkswagen Polo in marcia nella stessa direzione davanti a loro.

L’urto è stato particolarmente violento tanto da provocare parecchi danni ad entrambi i mezzi. Sbalzati a terra i due giovani che sono stati poi soccorsi con due ambulanze della Croce Bianca. Presenti in loco anche i Vigili del Fuoco.

La strada provinciale è rimasta chiusa temporaneamente per permettere di svolgere in sicurezza le operazioni di soccorso.