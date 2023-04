Montevecchia: lastre di amianto abbandonate nel bosco

Intervento del Comune dopo la segnalazione di un cittadino

Le lastre di amianto sono state abbandonate in un terreno in via Pestalotto

MONTEVECCHIA – Lastre di amianto abbandonate in un terreno boschivo in via Pestalotto, appena dopo l’intersezione con la Provinciale. Ad accorgersene è stato un passante che ha così inviato una segnalazione al Comune, sceso in campo a sua volta per attivare le procedure di rimozione del pericoloso materiale inquinante.

L’area dove sono state ritrovate le lastre è stata delimitata, nei giorni scorsi, con l’apposito nastro bianco rosso in modo da evitar che le persone potessero avvicinarsi all’amianto abbandonato.

Al momento non è dato sapere a quando risalga l’abbandono, compiuto in sfregio a qualsiasi norma di recupero ambientale. L’amianto, soprattutto se deteriorato, è infatti pericolosissimo per la salute dell’uomo tanto che, in Italia, ne è vietato l’utilizzo dal 1992: in precedenza veniva usato spessissimo nell’edilizia tanto che oggi la rimozione delle lastre rovinate e danneggiate è oggetto di una complessa procedura di smaltimento.