Montevecchia, scontro auto moto all’incrocio delle Quattro Strade

MONTEVECCHIA – Incidente all’incrocio delle Quattro Strade ieri sera, giovedì. E’ successo intorno alle 18.30 quando una Citroen Picasso, in svolta verso via San Francesco, si è scontrata contro uno scooter in marcia da Missaglia verso Cernusco.

Ai carabinieri intervenuti sul posto per effettuare i rilievi il compito di stabilire l’esatta dinamica dello scontro. Immediatamente si è attivata anche la macchina dei soccorsi con l’invio sul posto dell’automedica e di un’ambulanza.

Il motociclista, un uomo di 60 anni, è stato trasportato in ospedale a Merate in codice giallo con un trauma alla spalla destra e alla gamba sinistra.