Montevecchia. Scontro auto-moto in via Bergamo, code e rallentamenti

Un uomo di 70 anni trasportato all’ospedale

Incidente poco prima delle ore 11 in via Bergamo

MONTEVECCHIA – Incidente poco prima delle ore 11 di oggi, martedì 24 maggio, in via Bergamo a Montevecchia, poco prima dell’incrocio delle Quattro Strade. Da quanto appreso un’auto che stava svoltando nel vicino benzinaio si sarebbe scontrata con una moto. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto con due pattuglie.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 70 anni, che è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico) e trasportato in ospedale dall’ambulanza. Per consentire i soccorsi e i rilievi la viabilità sulla Sp54 è regolata con il senso unico alternato con rallentamenti e code.