Montevecchia, scontro auto moto lungo la Sp 54: sul posto anche l’elisoccorso

E’ successo questo pomeriggio, giovedì, intorno alle 15.30 poco prima dell’incrocio delle Quattro Strade

Soccorso una ragazza di 17 anni

MONTEVECCHIA – Incidente auto moto lungo la Sp 54 poco prima dell’intersezione delle Quattro Strade. E’ successo oggi, giovedì, intorno alle 15.30. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, un’auto, modello Clio, e una moto si sono scontrate.

Un urto molto violento tanto che in un primo momento i soccorsi erano stati allertati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. Sul posto la centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu ha inviato l’elisoccorso da Milano, un’ambulanza e l’automedica.

A essere ferita una ragazza di 17 anni, a cui è stato poi attribuito un codice giallo (media gravità). La giovane è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Merate.

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità con il traffico disciplinato dagli agenti della Polizia locale di Montevecchia e dai carabinieri della stazione di Casatenovo.