Montevecchia, scontro tra auto e moto: 31enne trasportato in ospedale in elicottero

Incidente nella mattinata di oggi, sabato, all’intersezione tra la Sp 54 e via del Fontanile
Scontro tra un carroattrezzi e una moto: coinvolto un 31enne, trasportato in codice rosso elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
MONTEVECCHIA – Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, intorno alle 10, a Montevecchia, all’intersezione tra la Sp 54 e via del Fontanile.
Nello scontro sono rimasti coinvolti un carroattrezzi e una moto, con la dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per i rilievi. Ad aver la peggio il motociclista di 31 anni, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Sul posto era presente anche un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora.
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