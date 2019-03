MONTEVECCHIA – MISSAGLIA – “Quanti morti volete per fare una rotonda?”. E’ chiaro e diretto il messaggio, provocatorio ed esasperato, scritto su uno striscione appeso in corrispondenza dell’incrocio tra la provinciale 54 e via Kennedy. Qui, l’altro giorno, mercoledì, è avvenuto un incidente tra un mezzo pesante e una Fiat Panda. Lo scontro è stato molto violento. Un uomo di 77 anni è stato soccorso con l’elisoccorso e trasportato in ospedale a Monza.

Un incidente, quello avvenuto l’altro giorno, che ha riacceso i riflettori sulla necessità di mettere in sicurezza questo importante snodo viabilistico. Via Kennedy è infatti la strada di collegamento con Osnago e viene usata da molti automobilisti come scorciatoia per raggiungere più velocemente l’imbocco della tangenziale Est. Non è la prima volta, negli ultimi anni, che a questa intersezione si registrano incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Da qui l’esasperazione espressa anche con uno striscione. Sono molti a richiedere a gran voce la realizzazione di una rotonda. Concordi anche i sindaci Franco Carminati di Montevecchia e Bruno Crippa di Missaglia, pronti a battere i pugni in Provincia, ente titolare della strada provinciale per chiedere un intervento di messa in sicurezza della strada.