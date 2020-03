Montevecchia: via Alta Collina chiusa al traffico nel fine settimana

Il sindaco ha pubblicato oggi l’ordinanza

Il provvedimento necessario per evitare gli assembramenti registrati lo scorso fine settimana

MONTEVECCHIA – Via Alta Collina chiusa al traffico il sabato e la domenica per evitare gli assembramenti registrati nello scorso fine settimana. Il sindaco di Montevecchia Franco Carminati ha firmato oggi, martedì, un’ordinanza per disciplinare la viabilità stradale in via Alta Collina all’altezza di via Della Cappelletta. Il divieto è previsto dalle 13.30 alle 6 nelle giornate di sabato e domenica sino al 3 aprile ad eccezione dei residenti identificati con pass rosso e verde. Un provvedimento necessario per assicurare la sicurezza e il rispetto delle normative previste nel decreto legislativo del Consiglio dei Ministri.

Giusto ieri, lunedì, il presidente del Parco del Curone Marco Molgora aveva firmato un’ordinanza simile “chiudendo” l’accesso a Cascina Butto, sede del Parco e vietando l’utilizzo del parcheggio, dei tavoli e delle sedie a Ca’ Soldato.

