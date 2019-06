Monticello, ciclista investito: il ‘pirata’ è una donna di 70 anni

Il pirata della strada è una donna di circa 70 anni residente in zona

MONTICELLO BRIANZA – Si è costituito il pirata della strada che stamattina, lunedì, ha investito un ciclista sulle strisce pedonali, dandosi poi alla fuga.

Si tratta di una donna di circa 70 anni, residente nella zona che un’ora dopo l’investimento si è presentata di sua spontanea volontà al comando della Polizia locale di Monticello. Agli agenti della Locale, la donna ha raccontato di non essersi fermata a prestare soccorso al ciclista investito perchè sotto choc e spaventata.

Un’ammissione delle proprie responsabilità che non le basterà per evitare la denuncia per omissione di soccorso stradale.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10.30, lungo la provinciale 51 in località Torrevilla. Un ragazzo di 27 anni, ospite della comunità Il Volo di Villa Ratti, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in sella alla sua mountain bike quando è stato urtato da un’automobilista che, dopo il botto, ha proseguito come se nulla fosse la sua corsa. La fuga però non è durata molto.

Gli agenti della Polizia locale erano già riusciti a recuperare il numero di targa del mezzo grazie alla testimonianza di alcune persone. Non c’è stato bisogno però di andare a cercare il pirata della strada visto che questo si è presentato da solo al comando ammettendo le proprie responsabilità.