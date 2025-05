Monticello: è morta in ospedale la donna investita sulla Sp 54

Rossana Righi, 79 anni, è morta nella notte al San Gerardo, dove era stata ricoverata in condizioni disperate

La donna è stata investita da una Fiat Panda mentre attraversava la strada

MONTICELLO BRIANZA – Non ce l’ha fatta Rossana Righi, la donna di 79 anni investita nel pomeriggio di ieri, martedì, mentre attraversava la provinciale 54. La donna, ricoverata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è morta nella notte: troppo gravi le ferite riportate nello scontro con una Fiat Panda, vecchio modello, che procedeva lungo la strada in direzione di Missaglia.

L’urto è stato molto violento tanto che la donna è stata sbalzata una decina di metri più avanti. Le sue condizioni erano apparse da subito molto critiche tanto che ne era stato disposto il trasferimento al San Gerardo con l’elisoccorso.

Residente in zona, Righi era molto conosciuta a Monticello dove aveva svolto anche degli incarichi pubblici in passato. La notizia della sua tragica e improvvisa scomparsa ha scosso l’intera comunità, riaccendendo i fari sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo un’arteria molto trafficata come la Sp 54.