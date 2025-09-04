Monticello, sospetto caso Dengue: al via la disinfestazione

E’ stata emessa un’ordinanza del Comune in merito

La disinfestazione straordinaria verrà effettuata tra le 22 di oggi e le 5 di domani (venerdì 5 settembre)

MONTICELLO – Sospetto caso Dengue: l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Alessandra Hofmann, ha emesso un’ordinanza urgente prevedendo un intervento di disinfestazione straordinaria che verrà eseguito tra le 22 di oggi, giovedì 4 settembre e le 5 di domani, venerdì 5 settembre.

L’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes albopictus), dando riscontro alla segnalazione di sospetto caso di Dengue da parte di Ats Brianza. Le zone interessate sono quelle comprese intorno a via XXV aprile, intendendo quelle situate nel raggio intorno di 150 metri.

Chi risiede nell’area coinvolta dovrà collaborare mettendo in atto una serie di azioni. Bisognerà innanzitutto assicurarsi di chiudere bene le porte e le finestre durante l’intervento, non lasciare cibi o abbeveratoi per animali all’esterno e ritirare panni stesi e indumenti. Non solo. Bisognerà tenere gli animali domestici al chiuso ed evitare la sosta nelle aree coinvolte dal trattamento. Una precauzione dovrà essere messa in atto anche nel confronto degli ortaggi e della frutta coltivate negli orti situate nelle zone trattate per circa due settimane.

Ai cittadini viene altresì richiesto di effettuare una capillare ispezione “porta a porta” degli spazi privati (giardini, orti, cortili, terrazzi e balconi), procedendo alla bonifica ambientale mediante svuotamento o rimozione dei piccoli contenitori con ristagni d’acqua, per contrastare la proliferazione larvale della zanzara tigre.