Moria di pesci nel Lago di Sartirana: “La causa è la mancanza di ossigeno”

La riserva è stata chiusa per motivi precauzionali e igienici

Migliaia di esemplari morti, l’idrobiologo: “Ora vanno create delle sacche di sopravvivenza pompando acqua nuova nel lago”

MERATE – E’ la mancanza di ossigeno nell’acqua la causa della moria di pesci nel lago di Sartirana, a Merate. Questo quanto emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina dall’idrobiologo Alberto Negri, giunto nella riserva insieme al vice presidente della Federazione Italiana di Pesca Mario Bandera per fare luce sull’accaduto.

I primi esemplari morti erano stati rinvenuti nella giornata di ieri, martedì, da alcuni pescatori sulle rive del lago di Sartirana. Centinaia e centinaia i pesci trovati senza vita. “Un vero disastro – aveva commentato il presidente Fipsas Lecco Stefano Simonetti – è una giornata davvero triste per la fauna ittica e che ci deve fare riflettere”.

Nella mattinata di oggi il dottor Negri, che si era già occupato di uno studio per il risanamento delle acque del lago di Sartirana, ha effettuato alcuni campionamenti per analizzare i valori e cercare di capire la causa della moria. Stando a quanto emerso, il problema è proprio la mancanza di ossigeno nell’acqua. Un problema ‘storico’ del Lago di Sartirana, di origine morenica, e verosimilmente acuito dalle ultime abbondanti precipitazioni.

Sul posto, oltre a Negri e a Bandera, si sono portati il consigliere Fabio Tamandi e i colleghi di minoranza Aldo Castelli e Roberto Perego. Presenti anche i Vigili del Fuoco. La riserva naturale è stata temporaneamente chiusa al pubblico per questioni igieniche e precauzionali.

“Il peggio dovrebbe essere passato – ha dichiarato Negri – dall’analisi dei primi campioni è emerso che il livello di ossigeno è 2.1 in superficie e 1.7 sul fondo, dunque molto basso ma probabilmente questa mattina presto e ieri era ancora più basso, se non vicino allo zero. La causa della moria è sicuramente la mancanza di ossigeno. Il perché di questa situazione potrebbe essere spiegato con l’abbondante fioritura di cianobatteri che ha creato diversi squilibri nel lago e un eccesso di fosforo. I temporali degli ultimi giorni non hanno aiutato. Ora a preoccupare è l’eccesso di ammoniaca e di azoto nitroso che sono due fattori che possono contribuire alla mortalità della fauna ittica”.

“L’unica cosa che possiamo fare – ha concluso l’esperto – è creare delle isole di sopravvivenza pompando acqua ricca di ossigeno in mezzo al lago”.