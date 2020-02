Nel meratese aumentano i furti in casa, ecco i Comuni più colpiti

Sensibile aumento delle denunce per furti in casa nel meratese

I dati resi noti nel vertice con il prefetto di Lecco

MERATE – Diminuiscono i reati nel complesso ma la piaga dei furti in abitazione, nel meratese, non si arresta, anzi, aumenta: considerato il periodo tra gennaio 2019 e gennaio di quest’anno, emerge una sostanziale contrazione (-25,59%) del totale dei reati commessi (da 254 a 189); a fronte di una diminuzione di quelli scoperti (da 27 a 5), mentre risultano in aumento del 55,56% (da 45 a 70) i furti in abitazione.

I Comuni meratesi maggiormente interessati dal fenomeno sono quelli di Cernusco Lombardone, Verderio, Monticello Brianza, Osnago, Calco e Merate, tutti con dati di incidenza maggiori alla media provinciale di 46 reati ogni 100mila abitanti.

I furti vengono commessi più frequentemente durante la fascia oraria 17:00–20:00, con una maggiore incidenza nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato.

E’ quanto reso noto dalla Prefettura all’indomani della riunione, convocata dal prefetto Michele Formiglio, del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica itinerante, che ha avuto luogo nel Comune di Merate, al quale sono stati invitati i Sindaci dell’area cosiddetta del Meratese, particolarmente interessata dal fenomeno.

All’incontro hanno preso parte il Questore Guglielmino, il Colonnello Infante dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Cussotto della Guardia di Finanza, il Consigliere Delegato della Provincia di Lecco Matteo Manzoni, il sindaco di Lecco, i sindaci dei Comuni di Merate, Airuno, Brivio, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Lomagna, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate e Verderio.

La Prefettura monitora il problema nella consapevolezza “che i furti in abitazione destano particolare preoccupazione nella popolazione in quanto, oltre a generare un danno economico, implicano spesso un forte coinvolgimento emotivo, causando un vero e proprio trauma dovuto alla violazione della propria sfera privata”

Per contrastare il fenomeno sono state quindi decise delle azioni specifiche: